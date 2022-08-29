موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدوري والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا تحدد موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين حيث تقام هذه المواجهة غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن يخوض النسر الأحمر اللقاء باللاعبين الشباب والبدلاء كما هو الحال فى جميع المباريات الأخيرة والتى لم يتمكن خلالها من تحقيق النتائج المنتظرة أو المطلوبة من جانب الجماهير الحمراء.

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الكرة المصرية موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري العام المصري وتعتبر هذه المواجهة من أهم مواجهات هذه الجولة بسبب وجود تأكيدات صحفية على إعلان إدارة الخطيب رحيل سواريش عقب اللقاء لفشل المدرب البرتغالي فى تحقيق النتائج المنتظرة.