الفلوس تحكم.. صراع ثنائي ناري بين الزمالك وبيراميدز للحصول على توقيع " الدينامو "

صراع ثنائي ناري بين الزمالك وبيراميدز على ضم مروان عطية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإعلامي محمد شبانة قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية قناة ETC أن البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء قد طلب من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور ضم مروان عطية نجم نادي الاتحاد السكندري.

وتابع شبانة :” عطية بات اللاعب المناسب بالنسبة لفيريرا من اجل تعويض رحيل طارق حامد على الرغم من وجود منافسة نارية من جانب نادي بيراميدز لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب خاصةً في ظل وجود بعض الأنباء التي تفيد برحيل دونجا خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وسبق وأن نجح نادي الزمالك في الحصول على ثلاثة صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تمهيدًا لإنطلاقة الموسم الكروي الجديد بضم اللاعب الدولي المغربي زكريا الوردي قادمًا من الرجاء المغربي ونجم نادي لورزين السويسري إبراهيما نداي وأحمد أيمن منصور من بيراميدز.

ومن المُنتظر أن تشهد الفترة القادمة فتح باب المفاوضات بين إدارتي الزمالك وبيراميدز مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لمعرفة المقابل المادي الخاص بالحصول على اللاعب.