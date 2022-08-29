انت الان تتابع خبر مان يونايتد يضم لاعب برازيلي بـ99 مليون دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي، سينضم إلى مانشستر يونايتد، قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار).



وبعد وصول قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس أيضا هذا الصيف، يكون أنتوني (22 عاما) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ.



كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الاسباني، والدنماركي كريستيان إريكسن من برينتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.



وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 1-0 على ساوثمبتون السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يُذكر، كما لم يشارك أساسيًا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.



أمام الإعلام أقله، يؤكد تن هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو، قائلا: "لعبنا معه، لذا نريده أن يبقى، هذا ما نريده ونأمل ذلك".



سيسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة، قبل إغلاق سوق الانتقالات.

