نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات الكأس.. موعد مباراة الهلال والفيحاء في الجولة 2 من الدوري وتشكيل الهلال المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الموج الأزرق موعد مباراة الهلال والفيحاء، في الجولة الثانية، من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، لم تذهب الذكريات السيئة من أذهان جماهير الهلال عندما حرمهم الفيحاوية من الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وتغلب الفتح على الهلال في النهائي بهدف دون رد أحرزه لاعبي الفتح سامي الخيبري، وتمني جماهير الهلال النفس بالفوز ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب الغالي، وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن فتح رابط تذاكر المباراة للجماهير الراغبة في دخول اللقاء ومؤازرة الفريق في الملعب.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

يدخل الهلال اللقاء وهو منتشي ببداية جيدة، حيث حقق الفريق الفوز خارج أرضه على الوافد الجديد فريق الخليج بهدفين دون رد، وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بينما منافسه الليلة فريق الفيحاء فقد خسر في اللقاء الأول أمام نادي ضمك بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم رغم علمه بصعوبة المواجهة، تقام المباراة على ملعب الهلال ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في التوقيت التالي.

توقيت مباراة الهلال والفيحاء القادمة

18.00 : الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دول قطر، الكويت، البحرين، العراق.

القناة الناقلة المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن عبر باقة قنوات ssc الرياضية، ولم تحدد الباقة القناة الناقلة والمعلق حتى اللحظة وسنوافيكم بهما فور إعلان القنوات رسمياً.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الرائد 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

التشكيل المتوقع للهلال ضد الفيحاء

حراسة المرمى : – عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : – علي أل بليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

الوسط : – جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، ماتيوس بيريرا، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : – سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

رابط حجز تذاكر الهلال والفيحاء

يمكن للجماهير الهلالية الدخول على موقع تذاكر الهلال السعودي على شبكة الإنترنت، وحجز تذاكر اللقاء بعد طرحها للجماهير عن طريق إتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع tickets.alhilal.com. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع. تحديد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن ثم تحديد قيمة التذكرة ورقم المقعد. دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم طباعة التذكرة والإحتفاظ بها لتقديمها عند دخول الملعب.

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة