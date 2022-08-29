نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الفرصة الأخيرة».. موعد مباراة تونس وعمان كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس وعمان ، في إطار لقاءات اليوم الأول من الجولة الثالثة والختامية في دور المجموعات من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لعام 2022 ، ولحساب المجموعة الثانية، يستضيف مساء الاثنين 29 أغسطس 2022، ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة والتي تجمع منتخبا عمان وتونس ، حيث يمتلك نسور قرطاج فرصة أخيرة، من أجل الدفاع عن طموحهم “الصعب” في الحقيقة، لبلوغ دور ربع نهائي المونديال العربي لمواليد عام 2006 م ، فيما فقدت كتيبة الخناجر العمانية كل حظوظها في العبور إلى الدور الثاني.

نتناول في السطور التالية، كل الأخبار والتفاصيل وكذلك الكواليس المتعلقة بـ موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من كأس العرب لمنتخبات الناشئين ، علاوة على تاريخ مواجهات تونس وعمان .

مباراة تونس وعمان

مواجهة أخرى في البطولة العربية لمنتخبات تحت 17 سنة ، لا تقبل القسمة على اثنين.

خاصةً بالنسبة للمنتخب التونسي ، الذي يواجه أضعف منتخبات المجموعة الثالثة عمان ، بحكم النتائج.

فالأحمر العماني سقط في أول جولتين، ما أفقده كل حظوظه في الانتقال إلى الدور القادم من Arab Cup U-17 .

بينما تتبقى كما ذكرنا للنسور فرصة صعبة للحفاظ على حظوظه المتبقية في التأهل.

ولكن مع انتظار ما ستفسر عنه المواجهة الأخرى بين اليمن وليبيا ، المتصارعين على صدارة المجموعة.

عمومًا سنستعرض أولًا جدول ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق مواجهات الجولة الحاسمة:

وهذه قائمة بمشاركات الـ15 في كأس العرب العرب تحت 17 سنة وأبرز الإنجازات:

جدير بالذكر أنه وفي إطار مباريات اليوم الأول من المرحلة الأخيرة في دور المجموعات بكأس العرب للناشئين ، تقام 4 لقاءات مصيرية.

تبدأ من مباراة الجزائر والإمارات ، بجانب مباراة السودان وفلسطين اللتين تلعبان في توقيتٍ واحد.

وذلك عن المجموعة الأولى.

ويختتم اليوم، بـ مباراة اليمن وليبيا ، والتي تقام أيضًا في نفس موعد مباراة عمان وتونس .

المنتخب التونسي

مع منتخب تونس تحت 17 عامًا ، صاحب الحظوظ الأوفر في التأهل في مواجهة الاثنين، نستهل تغطيتنا للحدث.

والذي يخوض صراعًا ثنائيًا، تحت شعار “مُعدَّل” إلى «بيدي وبيد عمرو».

حيثما يحتاج نسور قرطاج الصغار، إلى الانتصار “الحتمي”، مع خسارة أحد منتخبي اليمن وليبيا.

واللذين يخوضان تنافسًا شرسًا على بطاقة التأهل والصدارة عن المجموعة B.

على أي حال يحتل Tunisia national under-17 football team المركز الثالث في المجموعة.

وذلك برصيد 2 نقطة وصافي (0) أهداف.

إذ تعادل في الجولتين الماضيتين سلبيًا مع الجارة والشقيقة ليبيا، وإيجابيًا بنتيجة (1-1) مع اليمن السعيد.

ويمتلك المنتخب التونسي للناشئين فرصة أخرى، في مشاركة هي الثانية له في المونديال العربي.

من أجل أن يكرر إنجاز 2012 ، والذ شهد التتويج الأول والوحيد للفريق في البطولة التي نظمتها تونس الخضراء.

بعدما نجح في التغلب على أسود الرافدين “العراق” بثلاثية نظيفة.

وفي البطولة ذاتها، حصد المنتخب المغربي المركز الثالث، وجاءت اليمن رابعة.

المنتخب العماني

من جهة أخرى يدخل منتخب عمان دون 17 سنة ، لقاء الاثنين، في مواجهة “تحصيل الحاصل”.

فالفريق فقد كل حظوظه في التخلص من “عقدة” دور المجموعات.

والتي فشل في تخطيها في نسخة 2012 ، والتي ظفرت بها تونس كما أسلفنا الذكر.

حيثما تلقى هزيمة ثقيلة من مستضيف البطولة “تونس” بنتيجة (4-0)، وقبلها خسارة من ليبيا (1-2).

بينما تعادل إيجابيًا مع موريتانيا (1-1) في آخر محطاته بالدور الأول.

عمومًا يتذيل Oman national under-17 football team ترتيب المجموعة الثانية.

وذلك بلا رصيد من النقاط وبصافي (-2) هدف.

بالتالي لا يمتلك الفريق أي فرصة للتأهل، خصوصًا مع عدم وجود فرصة لـ أفضل أصحاب المركز الثالث “أفضل ثوالث” في المجموعات الأربع.

تاريخ مواجهات تونس وعمان

على صعيد المواجهات بين Tunisia and Oman على مستوى الناشئين ، فقد رصدنا في “ثقفني” لقاءً وحيدًا.

وهو مواجهة دور المجموعات، في نسخة 2012 كما ذكرنا أعلاه.

والتي نجح نسور قرطاج في حسمها برباعية بيضاء.

قبل أن ينطلق قطار الفريق نحو اللقب الأول والوحيد له بالبطولة.

أما على مستوى الفريق الأول “الكبار”، فقد التقى الشقيقين العربيين مرتين.

الأولى كانت في مواجهة ودية، استضافها ستاد السيب الرياضي في عُمان، في مارس 2011.

وفاز حينها أصحاب الديار بنتيجة (2-1).

إلا أن النسور نجحوا في الثأر، بعد أكثر من 10 أعوام.

وذلك خلال المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما، بدور ربع نهائي كأس العرب 2021.

والتي احتضنتها قطر أواخر العام المنصرم ، وتوج بها محاربو الصحراء على حساب المنتخب التونسي.

موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة

أخيرًا من المقرر إقامة اللقاء المصيري للمنتخب التونسي ، مساء الاثنين، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت عُمان، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت تونس والجزائر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

في سياقٍ متصل، وبشأن حكم مباراة تونس وعمان ، فلم يفصح الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم شبكة القنوات السعودية الرياضية بتغطية الحدث، من خلال إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، إضافة إلى القناة السادسة الجزائرية، وقناة فلسطين الرياضية Palestine Sport ، إلى جانب قنوات أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports ، وقناة الشارقة الإماراتية، وأيضًا القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport العراقية وقناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD .

أما عن معلق مباراة تونس وعمان ، فلم تعلن القنوات الناقلة بعد عن هوية معلقي المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال التغطية السابقة، كل المعلومات والتفاصيل والكواليس حيال موعد مباراة عمان وتونس والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في الطبعة الجديدة من المونديال العربي تحت 17 سنة ، وكذلك تاريخ مواجهات عمان وتونس .