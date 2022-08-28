من هو ماجد سلطان وما سبب وفاته .. معلومات تكشف لأول مرة عن الإعلامي البحريني

رياض - احمد صلاح - عجت محرك الشهر جوجل بحركات البحث خلال الساعات الماضية حول لمعرفة إجابة سؤال شغل بال الكثير من المواطنين داخل العالم العربي بأكمله وهو من هو ماجد سلطان وما سبب وفاته.

ويعتبر سؤال من هو ماجد سلطان وما سبب وفاته، من أكثر عمليات البحث على جميع مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الكثير من الأشخاص يريدون معرفة من يكون.

ماجد سلطان هو حارس مرمي ولاعب سلة نادي المحرق الرياضي بدولة البحرين ثم عمل مُحررًا صحفيًا في مُنتصف السبعينات، ثم أصبح إعلامي رياضي.

رحل الإعلامي ماجد سلطان عن عالمنا أمس السبت الموافق 27 أغسطس الجاري.

سبب وفاة ماجد سلطان:

أكدت التقارير الرياضية أن سبب وفاه ماجد سلطن هو صراعه مع المرض، حيث فجع جميع العاملين في الوسط الرياضي بالوطن العربي بخبر وفاته.