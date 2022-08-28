من هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش .. قرب قوي من تدريب الأهلي

وانتشر سؤال من هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد ترشحه لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي من المتوقع أن يتم إقالته خلال الساعات القادمة، بعد تراجع مستوى الأداء والنتائج منذ توليه القيادة الفنية للفريق.
معلومات عن الكرواتي زوران ماميتش :
2- نشأ في مدينة زغرب الكرواتية.
3- بدأ مسيرته الكروية كقلب دفاع مع دينامو زغرب.
4- خاض تجربة إحترافية في ألمانيا أبرزها بوخوم وباير ليفركوزن.
5- أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2007.
6- بدأ مسيرته التدريبية في عام 2013 حيث تولى فريق دينامو زغرب، توج معهم بـ3 بطولات متتالية للدوري الكرواتي وبطولتين كأس خلال 3 مواسم.
7- تولي تدريب النصر السعودي حيث قادهم في 20 مباراة وحقق الفوز فى 14 مناسبة وتعادل في مواجهتين وهزم في 4 مناسبات.
8- تولى تدرب نادي العين الإماراتي وفاز معه في 40 لقاء تعادل في 14 مباراة وخسر في 10 مناسبات.
9- تولي تدريب الهلال السعودي حيث حقق11 فوزاً والتعادل في مباراتين والهزيمة فى 3 من أصل 16 مباراة.