انت الان تتابع خبر من هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش .. قرب قوي من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من جمهور النادي الأهلي داخل جمهورية مصر العربية والوطن العرب في إيجاد إجابة للسؤال الذي تصدر محركات البحث خلال الدقائق الماضية، وهو من هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش؟

وانتشر سؤال من هو المدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد ترشحه لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي من المتوقع أن يتم إقالته خلال الساعات القادمة، بعد تراجع مستوى الأداء والنتائج منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

معلومات عن الكرواتي زوران ماميتش :