مش سواريش.. شوبير يكشف مدرب الأهلى فى مباراة سيراميكا القادمة

شوبير يكشف مدرب الأهلى فى مباراة سيراميكا

أكد شوبير أن هناك بعض المؤشرات التى تؤكد أن سواريش قد لا يكون مدرب الأهلى فى مباراة سيراميكا المقبلة بالأخص أن مجلس إدارة الخطيب استقر على رحيل المدرب البرتغالي وذلك يأتي بسبب سوء وضعف نتائج الفارس الأحمر خلال الفترة الأخيرة الماضية مما جعل مجلس الإدارة يقرر الإعتماد على اللاعبين الشباب وإراحة اللاعبين الكبار.

شوبير يكشف مدرب الأهلى فى مباراة سيراميكا

شوبير أكد أن سامي قمصان الأقرب لقيادة الأهلى فى مباراة سيراميكا المقبلة بالأخص أن المدرب الشاب يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الأحمر ولكن فى الوقت ذاته أكد شوبير أن مجلس إدارة الخطيب تمكن من التعاقد بالفعل مع مدرب له تاريخ كبير ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن اسمه بعد نهاية بطولة الدوري العام المصري بصورة رسمية.

">

جدير بالذكر أن من ضمن الأسماء المطروحة أمام الأهلى خلال الفترة الحالية هو خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق بالإضافة إلي كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق للمنتخب المصري والذى تمكن من قيادة الفراعنة لدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.