"أحزان الأحمر تتواصل".. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي ويثير غضب الجماهير

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

أفادت مصادر مسؤولة داخل نادي بيراميدز بأن لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا يملك اتفاق مع إدارة السماوي على الانتقال إلى صفوف الفريق بعد نهاية هذا الموسم، وخاصة بعدما شعر اللاعب بأن الأهلي يريد رحيله ولكن يرغب في إدخاله في صفقة تبادلية مع أحد الأندية التي يسعى الأهلي للتعاقد مع نجومها في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية في السياق ذاته، بان “كهربا” يرفض فكرة الدخول في صفقة تبادلية ويريد الرحيل عن الأهلي إلى نادٍ آخر من اختياره هو وليس ضمن أي صفقات تبادلية سيحاول الأهلي الحصول عليها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

موقف الأهلي من بيع كهربا

في هذ الصدد، قال الإعلامي “مهيب عبد الهادي” بأن بيراميدز وكهربا قد اتفقوا على كل الشروط الشخصية في العقد، واللاعب لديه رغبة كبيرة في الانتقال نحو الفريق السماوي، ولهذا فقد اقترح على النادي الأهلي بأن يتم إدارجه ضمن صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي أو السماح له بالرحيل إلى بيراميدز مقابل مبلغ مالي.

وأوضح “مهيب” بأن الأهلي موافق على انتقال كهربا لصفوف بيراميدز ولكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، فالنادي لا يرغب في التفريط بخدمات اللاعب بشكل كامل في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر بأن كهربا يعاني من وجود غرامة كبيرة تم توقيعها عليه بسبب خلافاته مع نادي الزمالك وتصل لنحو 2 مليون دولار، ويجب عليه تسديد تلك الغرامة قبل أن يعود إلى الملاعب من جديد.