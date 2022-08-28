انت الان تتابع خبر اشتعال المنافسة على هداف الدوري الإنجليزي : محمد صلاح الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشتعلت المنافسة على ترتيب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم حيث داخل بقوة الوافد الجديد لفريق مانشستر سيتي هالاند الذي أحرز هاتريك مساء أمس في مرمى فريق كريستال بالاس.

ويواصل نجم منتخب مصر محمد صلاح الزحف نحو الصدارة في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يمتك الفرعون المصري وهداف فريق ليفربول هدفين ويقع في المركز الخامس بالتساوي مع اللاعب مارتينلي نجم فريق أرسنال.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي 6 أهداف.

2- رودريجو لاعب ليدز يونايتد 4 أهداف.

2-ميتروفيتش لاعب فولهام 4 أهداف.

3- جروس لاعب برايتون 3 أهداف.

3- زاها لاعب كريستال بالاس 3 أهداف.

3- أوديجارد لاعب آرسنال 3 أهداف

4- لويس دياز لاعب ليفربول 3 أهداف.

5- مارتينلي لاعب أرسنال هدفان.

5- محمد صلاح لاعب ليفربول هدفان.