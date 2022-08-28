انت الان تتابع خبر موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق الفريق الملكي في كل مكان بالوطن العربي أنتم اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس على موعد مع سهرة من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين ريال مدريد وإسبانيول.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف إسبانيول مساء اليوم فريق ريال مدريد على ملعب “باور 8” وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

من المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.