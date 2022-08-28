انت الان تتابع خبر موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الإسبانية في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير الفريق الكتالوني أنتم اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس على موعد مع مواجهة جديدة ضمن مواجهات بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين برشلونة وبلد الوليد.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق بلد الوليد على ملعب كامب نو وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

تنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

من المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق حفيظ دراجي.