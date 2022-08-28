نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الحسم».. موعد مباراة الجزائر والإمارات كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر والإمارات ، يسدل الستار بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 29 أغسطس 2022 على مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة ، والتي تستضيفها دولة الجزائر خلال الفترة ما بين 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر، وضمن مواجهات اليوم الأول في الجولة الثالثة، وعن المجموعة الأولى، يحتضن مساء الإثنين، ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية ، فعاليات المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخبا الإمارات والجزائر ، والتي قد تحجز لناشئي الأبيض مكانًا في ربع نهائي مونديال العرب لمنتخبات الناشئين ، فيما ضمن أصحاب الأرض تأهلهم رسميًا.

نستعرض خلال التغطية التالية، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الجزائر والإمارات والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من كأس العرب تحت 17 عامًا ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الجزائر والإمارات .

مباراة الجزائر والإمارات

مواجهة أخيرة وحاسمة إذن، تترقبها جماهير عيال زايد على الأخص، في إطار مرحلة دور المجموعات.

وذلك خلال منافسات النسخة الجديدة من بطولة Arab Cup U-17 .

حيثما يتمسك ناشئو الأبيض بحظوظهم “الصعبة” في التأهل إلى الدور القادم، شريطة الفوز.

مع خسارة أو تعادل المنتخب السوداني للناشئين على الأقل في مواجهة فلسطين، والتي تمتلك بدورها حظوظًا متعثرة للعبور.

بينما ستلعب الأهداف وربما المواجهات المباشرة، وفق قواعد اللجنة المنظمة للتأهل إلى دور الثمانية.

من ناحية أخرى ، وكما أسلفنا، فقد ضمن صغار المحاربين تأهلهم رفقة مصر والعراق رسميًا.

فيما يلي نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة:

وهذه قائمة بالمنتخبات الخمس عشر المشاركة في المنافسات على مدار تاريخها وإنجازاتها:

هذا، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول في المونديال العربي للناشئين – وكما المعتاد – على يومين.

حيثما تقام في كل يوم أربع مواجهات، كل لقاءين داخل مجموعة واحدة تلعبان في توقيت واحد “لضمان تكافؤ الفرص”.

بالتالي ستقام يوم الإثنين، مباراة السودان وفلسطين ، في نفس توقيت مواجهة المحاربين وعيال زايد .

على أن تقام في الفترة الثانية من اليوم ذاته، مقابلتان عن المجموعة الثانية، وهما مباراة تونس وعمان إضافة إلى مباراة اليمن وليبيا .

وستستكمل باقي اللقاءات يوم الثلاثاء بـ 4 مواجهات عن المجموعتين الثالثة والرابعة.

إذ تلتقي العراق وموريتانيا ، فيما تلعب المغرب مع جزر القمر .

كما تتقابل السعودية مع لبنان ، و مصر أمام سوريا .

المنتخب الجزائري

مع أصحاب الأرض منتخب الجزائر تحت 17 سنة ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.

فبالرغم من فوز ناشئي الخضر العريض على فلسطين وبعده على السودان (2-0).

إلا أن الفريق يحتاج على الأقل لنقطة التعادل، من أجل ضمان الاحتفاظ بالصدارة عن المجموعة الأولى.

خاصًة إذا لعبت قاعدة فارق الأهداف دورًا في تحديد المركزين الأول والأخير.

والذي سيؤثر بدوره على مواجهات الدور القادم في البطولة العربية لمنتخبات تحت 17 سنة .

من جهة أخرى ، وعلى الصعيد التاريخي، يبحث المنتخب الجزائري للناشئين عن لقبه الأول في البطولة.

لاسيما مع استضافته للمونديال العربي للمرة الأولى ، يسعى من خلالها لتحقيق إنجاز طيب.

ريثما يتخطى به المركز الرابع الذي أحرزه في النسخة الأولى التي نظمتها السعودية وتوجت بلقبها.

حينما خسر Algeria national under-17 football team من السودان (1-2) في مواجهة تحديد المركز الثالث، قبل أن يثأر في الموسم الجديد.

المنتخب الإماراتي

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب الإمارات تحت 17 سنة ، مواجهة الإثنين، تحت شعار “بيدي لا بيد عمرو”.

غير أن انتصار الأبيض “الضروري” على مستضيف البطولة، لابد وأن يتبعه كما أسلفنا خسارة السودان ضد رجال الأرز.

فـ United Arab Emirates national under-17 football team يحتل حاليًا المرتبة الثالثة في المجموعة.

وذلك برصيد نقطة وحيدة من تعادل “مخيب” أمام فلسطين في الجولة الثانية.

بعدما تلقى خسارة “غير متوقعة” من أمام صقور الجديان.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ناشئو الإمارات صافي (-2) هدف.

من ناحية أخرى ، تمثل المشاركة الحالية الظهور الأولى للأبيض في المونديال العربي .

والتي يسعى من خلالها إلى تقديم صورة مشرفة عن كرة القدم الإماراتية على الصعيد العربي.

تاريخ مواجهات الجزائر والإمارات

في سياق المواجهات التاريخية بين Algeria vs United Arab Emirates .

فنحن في “ثقفني” لم نتمكن من الوقوف على عديد اللقاءت بين الفريقين الشقيقن.

غير أن ثمة مواجهة ودية واحدة جمعتهما في 5 يونيو 2010 ، تحضيرًا لكأس العالم في جنوب أفريقيا.

فاز حينها الخضر على مستوى الفريق الأول “الكبار” بهدف كريم زياني من ركلة جزاء.

وبالنتيجة ذاتها، وخلال لقاء ودي أيضًا ولكن في 2008، حقق الخضر انتصارًا قبل ذلك ضد شقيقهم الإماراتي.

موعد مباراة الجزائر والإمارات والقنوات الناقلة

أخيرا من المقرر إقامة المواجهة المصيرية للمنتخب الإماراتي ، مساء الإثنين، عند الساعة الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الإمارات، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

علاوة على ذلك وعن حكم مباراة الجزائر والإمارات ، فانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، إلى جانب قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sports HD ، وكذلك قنوات أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports ، بالإضافة إلى القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport العراقية، وأيضًا القناة السادسة الجزائرية، وقناة فلسطين الرياضية Palestine Sport ، والقناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD .

وعن معلق مباراة الجزائر والإمارات ، فقد تفصح عن هويته القنوات الناقلة في وقتٍ لاحق.

المباراة الجزائر والإمارات البطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت 8:00 م بتوقيت الإمارات 7:00 م بتوقيت السعودية 6:00 م بتوقيت مصر 5:00 م بتوقيت الجزائر 4:00 م بتوقيت غرينتش الملعب ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية القنوات الناقلة KSA Sports 1 HD KSA Sports 2 HD Sharjah Sports HD Al Iraqiya Sports HD Palestine Sport 1 – AD Sports القناة السادسة الجزائرية

الخاتمة

هكذا قدمنا لكم خلال التغطية السابقة، جميع الأخبار والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة الإمارات والجزائر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الحالية من كأس العرب للناشئين 2022 ، وأيضًا تاريخ المشاركات والمنجزات ، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإمارات والجزائر .