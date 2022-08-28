انت الان تتابع خبر رحيل سواريش عن الأهلي.. خالد الغندور خلصها وكشف كل المستور والان مع التفاصيل

رحيل سواريش عن الأهلي يكشفه خالد الغندور

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي خالد الغندور بالإعلان أن النادي الأهلي أبلغ ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بأنه سوف يرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سيراميكا، وتعد من أكثر الأشياء التي كشفت مؤخراً.

ودون خالد الغندور قائلاً “#بشكل_نهائي :: الأهلي يبلغ مدربه البرتغالي “ريكاردوا سواريش” بالرحيل عن الفريق عقب مباراة سيراميكا”.

فوز طلائع الجيش على الأهلي

وحصل فريق طلائع الجيش على فوز صعب على الأهلي بهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ستاد الكلية الحربية، وهي من ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري، وجاء في الدقيقة 67 من خلال أحمد سمير وسكنت شباك مصطفى شوبير.