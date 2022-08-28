انت الان تتابع خبر بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الأهلي الهزيمة الرابعة له هذا الموسم في الدوري، بالخسارة بهدف دون رد منن طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

هدف الفوز لفريق الجيش سجله احمد سمير، وتم احتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

خسارة الأهلي جمدت رصيده عند 67 نقطة، ليتأكد احتلال الفريق للمركز الثالث في الدوري، لتكون المرة الأولى منذ 30 عام التي يحتل فيها المارد الأحمر مركز غير الأول أو الثاني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المواجهة المقبلة للاهلي في ختم مباريات الدوري، ستكون بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في الجولة 34 بستاد الأهلي وي السلام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.