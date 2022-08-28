نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر الهلال والفيحاء دوري روشن عبر tickets.alhilal وموعد مباراة الهلال والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أول مباريات الزعيم على ملعبه ضد فريق الفيحاء، الذي حصل على لقب أغلى الكؤوس العام الماضي على حساب الهلال، لذا فجماهير الزعيم تترقب فتح رابط تذاكر الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي بمسماه الجديد دوري روشن، كان الهلال قد تغلب على الخليج بهدفين دون رد ليعلن من البداية عزمة الحفاظ صدارة ترتيب الدوري وعلى لقبه الذي حققه بصعوبة العام الماضي، يستضيف الهلال الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز”، وفيما يلي رابط الحجز وموعد اللقاء وكافة تفاصيل المباراة المرتقبة.

رابط تذاكر الهلال والفيحاء

الدخول على موقع حجز تذاكر الهلال tickets.alhilal.com.

من الصفحة الرئيسية أنقر على الفاعليات المتاحة ثم حدد مباراة الهلال والفيحاء.

سجل البيانات المطلوبة الاسم والبريد الإلكتروني.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شراءها ثم حدد رقم المقعد.

قم بشراء التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحز.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

حمل التذكرة على تطبيق توكلنا وأبرزها عند الدخول من بوابات الملعب.

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

ترتيب جدول دوري روشن قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري

لو نظرنا إلي مباريات الهلال ضد الفيحاء في مسابقة دوري المحترفين، نجد أن الكفة تميل ناحية الزعيم الهلالي فقد لعب الفريقين قبل هذا اللقاء 12 مباراة في الدوري، حقق الهلال الانتصار في 7 مباريات وأحرز 20 هدف في شباك الفتح.

بينما الفتح فاز في 3 مباريات فقط وأحرز 7 أهداف، وحل التعادل في 3 مواجهات بين الفريقين، أخر مباراة جمعت الفريقين الموسم الماضي في نهائي كأس الملك، وحقق الكأس على حساب الزعيم بالفوز بهدف دون رد أحرزه اللاعب سامي الخيبري.

أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء

لم تطرح التذاكر بعد وعند طرحها على موقع الهلال سنوافيكم بأسعارها فوراً فكونوا معنا عبر ثقفني.

رابط تذاكر الهلال والفيحاء

كانت وزارة الرياضة السعودية بالمشاورة مع وزارة الداخلية والصحة في المملكة، قد رفعت القيود التي كانت مفروضه على الجماهير لدخول الملاعب بعد تحسن الحالة والوبائية في المملكة، ولم تعد الكمامة شرط أساسي لدخول الملاعب والتباعد الجسدي، بعد أن قامت المملكة بتطعيم نسبة كبيرة من الشعب السعودي، مما أعطى مناعة للجماهير من الإصابة بالفيروس.