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عمر شويل - جدة إدخال تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد بالخطوات، يهتم محبي كرة القدم بمعرفة أهم القنوات التي تعرض المباريات الخاص بكأس العالم والدوري، ونجد أن قنوات الرياضية السعودية المفتوحة تنقل المباريات في مواعيدها دون الحاجة إلى الاشتراك في باقات مختلفة، وقد تم تحديث تردد القنوات لضبط الشارة بصورة جيدة على الأقمار المختلفة، يسهل إدخال الترددات الجيدة من خلال بعض الخطوات عبر الرسيفر وسوف نوضح التردد وكيفية تثبيته على القمر الصناعي في هذا المقال.

كيفية إدخال تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد بالخطوات

توفر قنوات الرياضية السعودية العديد من البرامج الخاصة بأخبار الرياضة والمباريات والمواعيد لكل مباراة كما تذيع التشكيل بالملعب، لذلك يفضل الكثير من الأشخاص تثبيت تلك القنوات وذلك يتم من خلال إتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الأتي:

اختيار إدخال التردد من قائمة الخيارات بالريموت.

ثم الضغط على خيار التثبيت اليدوي من القائمة ثم كتاب التردد في الخانة الخاصة به.

كما يلزم تحديد القمر الصناعي حيث يختلف التردد مع اختلاف القمر.

ثم إدخال معدل الترميز ومعدل التصحيح مع ضرورة كتابة الاستقطاب.

وبعد ذلك البحث عن القنوات ثم الحفظ.

ما هو تردد قنوات الرياضية السعودية؟

يختلف التردد وفقا لاختلاف القمر الصناعي إذ يوجد أكثر من قمر مثل عرب سات بتردد 12149 استقطاب أفقي، نايل سات بتردد 12149 استقطاب أفقي، سهيل سات بتردد 12015 استقطاب عمودي وبدر سات بتردد 11230 أفقي، جميع الترددات بمعدل ترميز 27500 تعمل القنوات بإشارة قوية وتعرض المباريات الخاصة بالدوري وجميع البرامج الممتعة لتحليل المباريات، كما نجد القنوات الرياضية السعودية لا تحتاج إلى اشتراك شهري وهذا ما يميزها عن بعض القنوات الأخرى.

مميزات قنوات الرياضية السعودية

تتعدد المميزات الخاصة بتلك القنوات إذ أنها تعمل على مدار اليوم دون انقطاع، تعرض المباراة في وقتها بث مباشر، كما أنها تعرض إعادة للمباريات الهامة، كما يمكن متابعة القنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إذ أن لها حسابات على عدة مواقع مثل فيس بوك، تويتر ويوتيوب، ومن أهم برامج تلك القنوات ما يلي:

برنامج صحف

الملعب ستار

باراشوت الملعب

خارج الصندوق

الحدث الرياضي

تلك البرامج تقدم أهم الأحداث الرياضية وتستضيف أهم محللين المباريات، كما أن المذيعين لهم كفاءة وخبرة كبيرة ومن أهم هؤلاء المعلقين (فارس عوض، فهد العتيبي، يوسف السلطان، العزيز هوساوي وراشد الدوسري) ونجد القنوات تعرض الدوري السعودي للمحترفين، كأس السوبر السعودي والايطالي والاسباني وكأس العرب لأندية الأبطال.