انت الان تتابع خبر الفيصلي يعتلي الصدارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد الفيصلي لاحتلال صدارة بطولة الدوري، بعد الانتصار على الصريح بنتيجة "5-1” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين.



وقدم الفيصلي مستوى فنيا مميزا خلال الشوط الأول استطاع من خلاله حسم اللقاء بعد تسجيل 3 أهداف عن طريق مجدي العطار وأمين الشناينة هدفين.



وواصل الفيصلي تقديم المستوى الفني الملفت، واستطاع السيطرة على زمام الأمور والمبادرة في شن الطلعات الهجومية على مرمى الصريح الذي اكتفى بتسجل هدف حفظ ماء الوجه بعد تعزيز النتيجة للفيصلي عن طريق نور الروابدة ومجدي العطار الذي شكل ازعاجا كبيرا لدفاعات الخصم من خلال تحركاته، لينتهي اللقاء بفوز كبير للزعيم على حساب الصريح.

