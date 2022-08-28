ميلان يتغلب على بولونيا بهدفين
تغلب ميلان على ضيفه بولونيا 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة 21، قبل أن يسجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 58.
ورفع ميلان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار باقي نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
وفي مباراة أخرى، تعادل ساسولو مع مضيفه سبيزيا 2 -2.
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