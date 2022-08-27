نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري السعودي دوري روشن بعد نهاية الجولة 1 بفوز الهلال والنصر والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد نهاية الجولة الأولى بفوز الأربعة الكبار بدأ البحث عن ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2023-2022 دوري روشن، أعلنت الفرق الكبيرة عن عزمها المنافسة على اللقب من البداية، فقد حقق كلاً من الهلال والاتحاد والنصر والشباب في الجولة الأولى، ليرسل كل فريق رسالة للفرق الأخرى أنه جاهز للظفر باللقب الغالي، مما يدل على أننا على موعد مع موسم قوي فيه منافسة شرسة من الكبار على اللقب لن يحسم بسهولة، وكان الهلال الموسم الماضي قد حسم اللقب في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة بعد صراع كبير مع العميد فريق الاتحاد، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم ترتيب الجدول عقب نهاية الجولة الأولى.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

كان حامل اللقب فريق الهلال السعودي قد تغلب على الوافد الجديد لدوري روشن، فريق الخليج في ملعبه أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بهدفين دون رد، ثم أحرز كلاً من الشباب والاتحاد ثلاثة في الباطن والعدالة ليتربعوا على القمة برصيد 3 نقاط لكلاً منهما، وأيضاً حقق فريق الطائي الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز فريق التعاون على الفتح بهدفين مقابل لاشيء والآن متقدم النصر في بداية مباراته على الوحدة بهدف سجله الكاميروني فينست أبوبكر، ولا تزال المباراة مستمرة أثناء كتابة المقال.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الأولى

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 2 - 1 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 - 0 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 1 - 2 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 0 - 1 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

ترتيب جدول الدوري السعودي 2022-2023

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم منظم البطولة قد أعلن عن إطلاق أسم المطور العقاري الوطني شركة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على الدوري السعودي للمحترفين بعقد يمتد ل 5 سنوات بقيمة 478 ريال سعودي، بهدف الإسهام في رفع جودة المسابقة ودعم الأنشطة الرياضية، وفيما يلي الفرق المشاركة هذا العام في الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين

يضم دوري روشن 16 فريق يتنافسون على اللقب بنظام اللعب ذهاباً وإياباً والفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط يحصل على اللقب والفرق المتنافسة هي ” الهلال/ النصر/ الشباب/ الاتحاد/ التعاون/ الخليج/ العدالة/ الوحدة/ الاتفاق/ الباطن/ الطائي/ الفتح/ الفيحاء/ ضمك/ الرائد/ أبها”.