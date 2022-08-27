ليفربول ينتفض بفوز كاسح على بورنموث

ليفربول ينتفض بفوز كاسح على بورنموثانتفض نادي ليفربول وسحق بورنموث 9-صفر في أول فوز لفريق المدرب يورغن كلوب بعد التعثر في الجولات الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، في حين قلب مانشستر سيتي تأخره أمام كريستال بالاس بهدفين إلى فوز 4-2 بفضل تألق المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وكانت المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انطلقت اليوم السبت، فرصة لنادي ليفربول من أجل إزالة الشكوك حين استضاف بورنموث وتفوق عليه بنتيجة كبيرة حسم بها أول فوز له في المسابقة خلال هذا الموسم، بعد خسارة وتعادلين في الجولات الثلاث الأولى.

وسجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينيو وزميله لويس دياز ثنائية، وجاءت بقية الأهداف بتوقيع هارفي إيليوت، وألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وكريس ميفام (في شباكه)، وفابيو كارفالهو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا في انتظار استكمال مباريات المرحلة.