نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن وليبيا كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن وليبيا كأس العرب للناشئين 2022، سيكون ملعب مستغانم بولاية مستغانم مسرحاً لإقامة مباراة اليمن وليبيا القادمة والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 والمقامة في الجزائر، حيث ستتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية صوب ملعب المباراة من أجل متابعة لقاء قمة منافسات المجموعة الثانية والتي ستجمع بين اليمن وليبيا مساء يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

مباراة اليمن وليبيا

ويدخل المنتخب اليمني هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022، واستطاع الأحمر ايمني أن يحقق الفوز في أول مباراة له بثلاثية نظيفة على حساب منتخب عمان في الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة، قبل أن يتعادل المنتخب اليمني في الجولة الثانية أمام المنتخب التونسي في المباراة التي أنتهت بنتيجة هدف لمثله، ليكون الأحمر اليمني للناشئين على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني في ترتيب هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فإن منتخب ليبيا للناشئين يطمح في حسم بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين، المنتخب الليبي تعادل في أول مباراة له في البطولة أمام منتخب تونس، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الثانية على حساب منتخب عمان، ليكون المنتخب الليبي في المركز الثاني في جدول ترتيب هذه المجموعة بعد نهاية منافسات الجولة الثانية.

وتعد فرص المنتخبين الليبي واليمني قائمة من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يكفي كليهما الفوز من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة تونس وعمان، إلا أنه في حال تعادل أو خسارة منتخب تونس فإن المنتخبين سيضمنان بطاقتي العبور للدور القادم.

موعد مباراة اليمن وليبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة اليمن وليبيا مساء يوم الاثنين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وليبيا

هذا وسيتمكن مشاهدو بطولة كأس العرب للناشئين من متابعة مبارة اليمن وليبيا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة التليفزيون الجزائري، فيما ستقوم قناة الشارقة الرياضية بالنقل الحي والمباشر لأحداث هذه المباراة.