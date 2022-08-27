“الآن” متى موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة ؟

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عمر شويل - جدة متى موعد مباراة الاتحاد السعودي والعدالة اليوم و القنوات الناقلة للمباراة ؟ سؤال يطرحه الكثير من عشاق نادي النمور في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على توقيت مباراة الاتحاد اليوم والتي تقام في إطار منافسات الأسبوع الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 – 2023. وفي السياق ذاته يلتقي نادي الاتحاد السعودي ضد العدالة على ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوى في مدينة الإحساء.

مباراة الاتحاد اليوم

وتأتي مباراة الاتحاد اليوم ضد العدالة في أولى مواجهات الدوري السعودي. والتي يدخلها فريق النمور بروح معنوية مرتفعة. وذلك بهدف تحقيق بداية موسم قوي من أجل حصد لقب البطولة هذا العام. وذلك بعدما خسره في الموسم الماضي بالرغم من تحقيقه لإنجازات مبهرة أمام منافسيه الأبرز النصر والهلال.

متى موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي؟

من المقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد والعدالة في منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي. مساء اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السعودية في تمام الساعة 6:45 مساءً مصر في تمام الساعة 5:45 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:45 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:45 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد العدالة

وتذاع مباراة الاتحاد اليوم ضد العدالة عبر مجموعة قنوات إس إس سي SSC السعودية الرياضية. والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي. حيث تنقل شاشة قناة SSC HD 1 مباراة الاتحاد اليوم من خلال الترددات التالية.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة الاتحاد ضد العدالة على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تشكيل الاتحاد اليوم ضد العدالة

من المتوقع أن يدخل نادي الاتحاد السعودي مباراة اليوم ضد العدالة بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

فيما يأتي في منطقة خط الدفاع: مهند الشنقيطي ــ أحمد حجازي ــ أحمد شراحيلي

أما في منطقة خط الوسط: برونو هنريكي ــ طارق حامد ــ حمدان الشمراني ــ عبدالرحمن عبود

ويتواجد في منطقة خط الهجوم: إيجور كورنادو ــ رومارينيو ــ هيلدر كوستا

الاتحاد السعودي

يسعى نادي الاتحاد السعودي في أولى مبارياته بالدوري ضد العدالة لتعويض الإخفاقات التي تسببت في ضياع حلم التتويج بلقب البطولة في الموسم الماضي. حيث خسرها بفارق ضئيل بينه وبين جاره اللدود نادي الهلال. فيما يحل فريق العدالة على أرضية ستاد ملعب الأمير عبدالله لأول مرة له بعد صعوده ضمن الأندية المحترفة المشاركة في منافسات الدوري السعودي. ساعيًا في ذلك لإسعاد جماهيره واستكمال تحقيق نتائج قوية بعد مشاركته في هذه البطولة.