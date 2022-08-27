الدوري الإيطالي: لاتسيو يتصدر بفوزه على إنتر
ألحق لاتسيو الهزيمة الأولى بإنتر هذا الموسم بتفوقه على ضيفه 3-1 في الملعب الاولمبي في روما بفضل بديليه الاسبانيين لويس ألبرتو وبيدرو، ضمن افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية.
وبحسب عرض وكالة الصحافة الفرنسية، تقدم فريق العاصمة عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (40)، فيما عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لإنتر (51).. إلا أن كلمة الحسم كانت للبديلين ألبرتو (75) وبيدرو (86) ليرتقي لاتسيو الى الصدارة.
وكرر فريق المدرب ماوريستيو ساري النتيجة ذاتها للموسم الماضي التي جمعت الفريقين في روما.
وكان إنتر قد استهل موسمه بفوزين على كل من ليتشي وسبيتسيا، فيما تعادل لاتسيو سلبًا مع تورينو في المباراة السابقة بعد فوز افتتاحي على بولونيا.
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