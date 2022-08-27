الرياضة

"عربون الصلح".. آل الشيخ يحسم صفقة التعاقد مع نجم الأهلي بعد موافقة الخطيب

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رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية منذ قليل بأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني قد دخل في مفاوضات قوية من أجل الحصول على خدمات صفقة جديدة من داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في ظل سعيه لتدعيم صفوف فريقه الإسباني والذي عاد من جديد إلى الليجا في هذا الموسم بعدما قضى عدة مواسم في دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينجح في تصدر البطولة ويعود من جديد إلى الواجهة في هذا الموسم.

تركي آل الشيخ يقدم عرض خيالي لنجم الأهلي

أكدت مصادر إعلامية بأن نادي ألميريا الإسباني قد تقدم بعرض رسمي للحصول على توقيع لاعب خط وسط النادي الأهلي “آليو ديانج” خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذا مقابل مبلغ مالي يصل لنحو 5 مليون دولار بجانب بعض الحوافز والإضافات التي تجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ7 مليون دولار.

وأوضحت التقارير الإعلامية بأن إدارة ألميريا لديها إصرار كبير على التوقيع مع لاعب خط الوسط المالي في الميركاتو الصيفي وهذا بجانب بعض الأسماء الأخرى من داخل الدوري المصري، ولكن “ديانج” هو الأسم الأهم بالنسبة لتركي آل الشيخ وإدارة النادي الإسباني في الوقت الراهن.

موقف الأهلي من بيع آليو ديانج

وفي هذا الصدد، كشف الإعلامي “عمر ربيع ياسين” بأن عرض ألميريا الرسمي لضم ديانج قد وصل بالفعل إلى النادي الأهلي في الساعات الأخيرة ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور بشكل رسمي.

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بان مجلس الإدارة لا يمانع بيع اللاعب الدولي المالي آليو ديانج لصفوف نادي ألميريا ولكنه يطلب الحصول على مبلغ مالي يصل لنحو 6 مليون دولار كاش بالإضافة إلى 2 مليون جنيه إضافات ونسبة من بيع اللاعب مستقبلًا

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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