انت الان تتابع خبر "بحر اهداف" الان مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

رياض - احمد صلاح - نقدم من خلال موقعنا دوت الخليج موعد مباراة ليفربول وبورنموث المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في افتتاحية منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الدرجة الاولي لكرة القدم، حيث هناك انتظار كبير من قبل الجماهير العاشقة للكرة الإنجليزية لمتابعة اللقاء ومعرفة من سيحسم اللقاء من بين الطرفين، موقعة خارج التوقعات ونترقبها بفارغ الصبر، حيث سيتطلع كلاً من الثنائي علي تحقيق الفوز نظراً لاهمية اللقاء بالنسبة إليهم.

مباراة ليفربول الان، يستأنف ليفربول طريقه في بطولة البريميرليج بنسختها الجارية بلقاء صعب من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق بورنموث، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة الذي لا بديل عنهم مطلقاً، لكن المواجهة ستكون صعبة علي لاعبي الريدز من جانب الناحية التكتيكة، حيث عندما تقابل فريق صاعد حديثاً للدوري الممتاز، فعليك بأن تكون في قمة تركيزك وتعطي جميع الاحتمالات لكي تتجاوز هذه العقبة، لنتابع جميعاً من سيكون له الكلمة العليا من بين الثنائي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

تعرض ليفربول للهزيمة في ثالث اللقاءات التي خاضها في رحلته بالدوري، عندما تقابل امام مانشستر يونايتد وجهاً لوجه في الجولة الماضية وتلقي هزيمة مستحقة بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث كان اداء اللاعبين تماماً بعيد عن اللقاء، باستثناء المحترف المصري محمد صلاح الذي كان يحاول وحيداً وكللت محاولاته بتسجيل هدف تقليص الفارق، الذي لم يكن كافياً لتعديل النتيجة ليخرج فريقه بخسارة عن استحقاق عن جدارة، لكنها جائت في وقت مميز في بداية الموسم لكي تعطي اللاعبين درس قاسي، للتركيز في المواجهات المقبلة.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

يخشي ليفربول أن يتكرر اليوم نفس مصير مواجهة الاسبوع الاول والثاني ويتعادل امام بورنموث مثلما حدث امام فولهام في الافتتاحية وخرج بنتيجة هدفين لكل منهما، ثم تعادل للمرة الثانية علي التوالي امام كريستال بالاس بهدف لكل فريق، لكن بورنموث فاز في لقاء وحيد ويمتلك ثلاث نقاط ويتواجد في المرتبة الخامسة عشر ويتطلع بالخروج من هذا التحدي بالتعادل حيث سيكون كافي بمثابة الفوز تماماً بالنسبة إليه، لكن إذا تعرض الريدز للاخفاق للمرة الرابعة علي التوالي سيدخل في مأزق حقيقي.

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لم يحقق ليفربول اي انتصار في الدوري الإنكليزي حتي الآن حيث يوجد علامات استفهام كبيرة علي اداء الريدز بالاخص علي مستوي الدفاع الذي ظهر بشكل واضح في موقعة المان يونايتد الآخيرة، بجانب الخط الهجومي الذي يفقتد إلي الكثير من الفنيات التي رأيناها منه الموسم الماضي، حيث يبدو بأن رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني مؤثر علي الفريق بشكل كبير، ونونيز الوافد الجديد لم يقدر علي تعويض غيابه، بث مباشر ليفربول يلا شوت، اللاعب الذي ستنتهي عقوبته في مباراة اليوم وسيكون جاهز للمشاركة في المباراة التالية.

متابعة مباراة ليفربول الان

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً اليوم علي ملعب الانفيلد، واعلنت قناة بين سبورت عن حصولها علي حقوق نقل ليفربول وبورنموث عبر قناة bein sports 1 hd premium، لكنها لم تعلن القناة القطرية حتي الآن عن من سيتولي مهمة التعليق علي احداث اللقاء، وسنقوم بتحديث المقال فور توارد اي معلومات لنا بخصوص هذا الشأن.

يفتقد ليفربول عشر لاعبين اليوم في مباراته امام بورنموث لعدة اسباب عديدة منها غيابات اجبارية للاصابات والايقافات ومنها اسباب فنية، حيث تم التأكد من غياب نابي كيتا وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي وكورتيس جونز وديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكالفن رامسي وكويمين كيليهر، بجانب داروين نونيز للإيقاف بعد حصوله علي بطاقة حمراء مباشرة وتمت عقوبته بالإيقاف ثلاث مواجات.

لم يفصلنا سوي ساعتين بالتمام والكمال عن انطلاقة فعاليات مباراة ليفربول وبورنموث اللقاء المرتقب والمنتظر بقوة من قبل الجماهير العاشقة للكرة الإنجليزية بجانب الجماهير المصرية بالاخص لمتابعة لقاء ابن بلدهم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حيث بدأت اعداد من جماهير الليفر الحاصلة علي تذاكر اللقاء في التوافد بمدرجات عقل دارهم استاد الانفيلد من أجل مؤازرة ومساندة لاعبي فريقهم علي تحقيق الانتصار، وسننشر لكم التشكيلة الرسمية للفريقين فور الإعلان عنها.

اعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه مباراة بورنموث، والتي قد شهدت تواجد فخر العرب مو صلاح بصورة أساسية لكي يقود هجوم الليفر، وقد شهدت تشكيلة الليفر تغيير وحيد وهو الدفع بروبرت فيرمينو بشكل أساسي بديلا لنونيز، وتضم خطة الريدز النهائية للقاء العناصر الآتية

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، جوميز، فان دايك، أرنولد.

الوسط: هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

الخط الامامي: لويس دياز، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح

انتهي الشوط الاول من مباراة ليفربول وبورنموث بتقدم الليفر في النتيجة بخمس أهداف مقابل لا شيئ اسكور ثقيل لم نتوقعه علي الاطلاق لكنه مستحق عن جدارة بعد الاداء الجيد الذي قدمه اللاعبين بالاخص روبرت فيرمينو الذي صنع هدفين منهم وسجل جول، في تألق كبير للاعب البرازيلي في لقاء اليوم، وسنتابع النصف الثاني من اللقاء بعدما تصعبت المهمة كثيرا علي بورنموث وأصبح أمر عودته للقاء صعبة.