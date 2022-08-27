"يلا جول" مباراة ليفربول وبورنموث الان ثانية بثانية 4-0 || هنا YALLA goal مباراة ليفربول وبورنموث عبرbeIN sports

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مشاهدة مباراة ليفربول بورنموث بالدوري الانجليزي

رياض - احمد صلاح -يترقب عشاق الريدز في كل مكان مباراة الفريق أمام نظيره بورنموث خلال منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، انطلاقة هذا الموسم لم تكن مرضية علي الإطلاق سواء للجماهير أو لاعبي ليفربول بعد الإخفاق في تحقيق أي فوز بالدوري بعد مرور ثلاث جولات خاصة بعد التطلعات القوية مع بداية الموسم والفوز بالدرع الخيرية وأن الريدز أقوي مرشح لنيل البريميرليج، فبتعادلين وهزيمة افتتح الفريق الموسم ولكن مازال الموسم طويلا ومن خلال سطور هذا التقرير نقدم اليكم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة فتابعوا معنا.

يمتلك فريق ليفربول في رصيده نقطتين فقط في المركز السادس عشر بعد تعادل أمام فولهام وكريستال بالاس والخسارة في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد، ويسعي يورجن كلوب المدير الفني من تصحيح المسار والعودة إلي سلسلة الانتصارات وتحقيق أول فوز بالدوري وحصد الثلاث نقاط.

ويمتلك نجمنا المصري محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام بورنموث بعد تسجيله 8 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال ست مواجهات سابقة، ويسعي من أجل تحطيم الأرقام ومواصلة المنافسة علي لقب الحذاء الذهبي.

وعلي الجانب الآخر من المباراة فإن فريق بورنموث يحتل المركز الخامس عشر برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز في الجولة الافتتاحية والخسارة في الجولتين الماضيتين، ويدرك الفريق بأن الريدز ليس بالفريق السهل الذي يمكن التغلب عليه ولكن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بثلاثة نقاط من أنفيلد هو هدف الفريق في المباراة.

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واليكم موعد المباراة فيما يلي:

ليفربول X بورنموث.

اليوم: السبت (27 من أغسطس 2022).

الجولة: الرابعة من الدوري الانجليزي.

الملعب: أنفيلد.

الموعد: الساعة 4:00 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس، الساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث

يتم إذاعة مباريات الدوري الانجليزي بصورة حصرية عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية بالوطن العربي، ولذلك من المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول وبورنموث في البريميرليج علي قناة beIN Sports 2HD premium بتعليق رءوف خليف.

تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة اليوم

يعتمد يورجن كلوب دائما علي الرسم الخططي 4-3-3 بأسلوب الضغط العالي علي المنافس، واليكم تشكيل ليفربول في مباراة اليوم: