انت الان تتابع خبر"يلا شوف" مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الان لحظة بلحظة لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي عبر تردد قناة PRMIU beIN Sports والان مع التفاصيل

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

رياض - احمد صلاح -يترقب عشاق الدوري الانجليزي مباراة قوية تجمع بين السيتي ونظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الاسبوع الرابع من الدوري الانجليزي، فبعد تحقيق التعادل الايجابي أمام نيوكاسل بنتيجة 3/3 يطمح فريق بيب جوارديولا من تحقيق الإنتصار في هذه الجولة من أجل الإنفراد بصدارة البريميرليج، وهذه المباراة أمام منافس قوي هو كريستال بالاس الذي لم ينجح السيتي في التفوق عليه في الموسم الماضي، ومن خلال تغطيتنا المستمرة لمباريات الدوري الانجليزي نقدم اليكم موعد المباراة وتشكيل الفريقين فتابعوا معنا.

يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الانجليزي برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال، حيث نجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين والتعادل في آخر جولة، وأجري الاتحاد الاوروبي قرعة دوري أبطال اوروبا ليقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع كلا من بروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن.

أما علي الجانب الآخر من المباراة يحتل فريق كريستال بالاس المركز العاشر برصيد أربعة نقاط، بفوز وحيد والتعادل أمام ليفربول في ملعب أنفيلد والخسارة الجولة الماضية، كما يعتبر الفريق أحد أقوي الأندية التي تستطيع اللعب بقوة أمام مانشستر سيتي ولكن يغيب عن المباراة بشكل رسمي والفريد زاها هداف الفريق عن المباراة.

واليكم موعد المباراة فيما يلي:

مانشستر سيتي X كريستال بالاس.

اليوم: السبت الموافق 27 من أغسطس.

الجولة: الرابعة من الدوري الانجليزي.

الملعب: الاتحاد.

الموعد: الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والقدس، الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تنقل مباريات الدوري الانجليزي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، لذلك من المقرر ان تُذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس علي قناة beIN SPORTS 1HD PRMIUM بتعليق أحمد البلوشي.

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واليكم التشكيل الرسمي لفريق مانشستر سيتي في المباراة:

يعتمد بيب جوارديولا دائما علي الرسم الخططي 4-3-3 ونقدم اليكم تشكيل مانشستر سيتي للمباراة: