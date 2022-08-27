انت الان تتابع خبر كلوب يعترف بخطئه .. ماذا قال عن الصفقة الجديدة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن كلماته بشأن موقف الريدز من إبرام صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أكد كلوب بأنه مخطئ قائلا: "نعم.. أنا الذي قلت إننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد".

وأضاف كلوب عبر حسابه على تويتر: "لقد كنتم على صواب بشأن حاجة ليفربول إلى صفقة جديدة، وأنا من أخطأ.. الآن سنعمل في الميركاتو من أجل لاعب وسط جديد، سنفعل شيئًا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون الشيء الصحيح".

يشار الى أن ليفربول عانى بشدة من كثرة الإصابات في خط الوسط، خلال بداية الموسم الحالي.

وفشل الريدز في تحقيق أي فوز، خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.