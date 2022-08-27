انت الان تتابع خبر انطلاق منافسات الأسبوع الثالث بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق الأحد، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022.

ويستقبل اتحاد الرمثا نظيره عمّان إف سي، عند السادسة مساء على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي اليرموك مع العربي عند الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد.

ويواجه كفرسوم نظيره العالية عند السادسة مساء الاثنين على ملعب الأمير هاشم، وفي التوقيت ذاته يلتقي السرحان مع بلعما على ملعب السرحان، فيما يستقبل البقعة نظيره الأهلي عند الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد.

ويلتقي الكرمل مع الجليل عند السادسة مساء الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت ذاته يواجه الهاشمية نظيره الطرة على ستاد الأمير محمد.

ويتشارك الأهلي والسرحان بصدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، فيما يحل ثانيا كل من العالية واتحاد الرمثا والجليل 4، الهاشمية وعمّان إف سي والبقعة 3، الطرة وكفرسوم والعربي بلعما والكرمل بنقطة واحدة، واليرموك دون نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب للدوري الأردني للمحترفين 2023، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

