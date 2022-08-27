موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالجولة الثالثة من الدوري الاسباني 2022 والتشكيل المتوقع لفريق برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2022 بتلك المباراة التي يستضيف فيها نادي برشلونة على ملعبة كامب نو فريق بلد الوليد، وذلك بعد أن كان قد تعادل فريق برشلونة في تلك المباراة الأولي التي خاضها من مباريات الدوري الأسباني والتي كانت ضد فريق رايو فاليكانو، ومن ثم تمكن من تحقيق الفوز بتلك الجولة الثانية من الدوري عندما تمكن من الفوز على فريق ريال سوسييداد وبذلك أصبح لديه حوالي أربع نقاط بالدوري لموسم 2022، ولذلك أصبحت تلك المباراة من المباريات الهامة التي ينظرها عشاق فريق برشلونة بشكل كبير ليتمكن من متابعة تلك المباراة الهامة ويبحثون عن موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

في نفس الوقت الذي أستطاع فيه فريق بلد الوليد أن يحقق التعادل في تلك المباراة السابقة التي خاضها بالدوري الإسباني مع فريق إشبيلية، وخسر المباراة الأولي من فريق فياريال وبالتالي أصبح رصيدة بالدوري الإسباني حتي الان حوالي نقطة واحدة فقط لا غير، ومن المحدد أن يلتقي كلا الفريقين في تلك المباراة الهامة التي يسعي كلاهم من أجل تحقيق الفوز واحراز عدد من النقاط في مساء يوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي وسوف تقام على ملعب كامب نو، ومن المحدد أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

وكما هو معتناد أن تحصل شبكة قنوات بين سبورت الرياضية على حق بث تلك المباريات الهامة العالمية التي تجمع بين الفرق الأوربية ببطولة الدوري الإسباني وغيرها من البطولات المختلفة، ولذلك من المحدد أن يتم إذاعة مباراة برشلونة وبلد الوليد عبر شبكة قناة بين سبور الاولي اتش دي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة بلد الوليد

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق برشلونة في مباراة بلد الوليد كالتالي:-