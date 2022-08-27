نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طموحات عريضة.. موعد مباراه النصر والوحدة الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه النصر والوحدة ، يسدل الستار مساء اليوم السبت 27 أغسطس 2022 على مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، وضمن لقاءات اليوم الثالث لحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، اللقاء الافتتاحي الأول للعالمي في الموسم الجديد من الدوري السعودي ، والذي يجمع ناديا الوحدة والنصر ، يسعى من خلالها كبير مكة إلى عودة “مثالية” إلى المسابقة المحلية، بينما يأمل الفرسان في افتتاحية قوية، تمهد الطريق نحو لقب عاشر يلاحق به غريمه التقليدي الهلال.

نتناول في السطور المقبلة، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه النصر والوحدة والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين قبل النسخة الـ47 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مشاركات النصر والوحدة .

مباراه النصر والوحدة

تترقب جماهير الوحدة والنصر ، حلول مساء السبت، من أجل متابعة واحدة من أقوى المباريات.

حيثما قمة اليوم الختامي في الجولة الأولى من Roshn Saudi League .

يرغب من خلالها أصحاب الدار في تحقيق انتصار كبير، يلاحق به منافسيه البارزين الهلال والاتحاد والشباب.

واللذين تمكنوا خلال الأسبوع الأول من دوري المحترفين السعودي 2023 من تحقيق 3 انتصارات مميزة.

وذلك على حساب أندية الخليج والعدالة والباطن (3-0) على الترتيب.

من ناحية أخرى ، يسعى المارد الأحمر العريق إلى عودة قوية إلى منافسات الدوري السعودي.

وذلك بعدما غاب عن الموسم الماضي، عقب 3 مشاركات متتالية سابقة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت العالمي وكبير مكة ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

حيثما التقيا في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021/2020.

بينما حقق الفرسان الفوز في مباراة الذهاب (3-1).

فيما يلي نستعرض جدول ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2023/2022 (بعد انتهاء مباريات اليوم الأوليين في الجولة الأولى):

كما نقدم لكم قائمة بالأندية المتوجة بلقب دوري المحترفين قبل انطلاق الموسم السابع والأربعون:

نشير إلى أن الجولة الختامية من الأسبوع الأول في Saudi Professional League 2022/2023 ستشهد إقامة 3 مواجهات يوم السبت.

تبدأ بـ مباراة الفتح والتعاون .

كما تختتم بلقاءين في توقيت واحد هما مباراة أبها والرائد ، بالإضافة إلى لقاء العالمي وكبير مكة.

نادي النصر

مع أصحاب الضيافة نادي النصر السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث الأبرز في البطولة السعودية العريقة اليوم.

إذ يجدد العالمي العهد مع مشاركة جديدة، يأمل من خلالها كما أسلفنا إلى الظفر باللقب العاشر.

والذي سيقلص به Al Nassr FC الفارق مع خصمه اللدود الهلال صاحب الألقاب الـ18 إلى ثمانية بطولات فقط.

كما سيبتعد قليلًا عن تهديد الاتحاد صاحب التتويجات الـ8 بالمسابقة الأقوى خليجيًا وعربيًا وآسيويًا.

من ناحية أخرى ، وحول استعدادات النصر للموسم الجديد ، فمنذ يونيو الماضي خاض الفريق 10 مباريات ودية (بينها 6 مواجهات مع أندية أوروبية).

أبرز نتائج العالمي كانت الفوز على مالاجا أو ملقا الإسباني بنتيجة (2-0).

فيما يلي نستعرض إجمالي نتائج مواجهات النصر الودية استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد:

أما عن صفقات نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي ، فقد أبرمت إدارة نادي العاصمة السعودية العديد من التعاقدات المميزة، عبر انتقال حر ومجاني.

على سبيل المثال ، نجح الفريق في الحصول على خدمات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا ، لاعب نادي نابولي الإيطالي.

كما استقدم “الفرسان” المدافع العاجي غيسلان كونان قادمًا من ريمس الفرنسي.

أخيرًا – ووفق ما تم الإفصاح عنه – تمكن من جلب نجم الوسط البرازيلي لويس غوستافو قادمًا من فنربخشة التركي.

نادي الوحدة

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الوحدة السعودي تحديًا جديدًا بعد العودة إلى المنافسة المحلية.

يرغب من خلالها إلى البقاء للمواسم القادمة، وتحقيق إنجاز يليق بتاريخ الفريق ومشاركاته.

حيثما كان الإنجاز الأبرز لـ كبير مكة الحصول على المركز الثالث في 39 مشاركة سابقة.

وذلك خلال منافسات الدوري السعودي الممتاز ( كأس دورى خادم الحرمين الشريفين ) موسم 2007/2006.

بعدما فاز Al Wehda FC على الشباب خلال دور قبل النهائي “المربع الذهبي” بنتيجة (2-1).

قبل أن يخسر من أمام العميد (2-3)، الذي توج بدوره باللقب على حساب الزعيم الهلالي، بعد الفوز في النهائي (2-1).

وحول استعدادات نادي الوحدة للموسم الجديد ، فقد لعب المارد الأحمر منذ يوليو الماضي مع 6 أندية إسبانية.

حقق خلال المواجهات انتصارًا وحيدًا على مينيرفا بهدف نظيف.

ونستعرض إجمالي نتائج الوحدة في المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد :

أما عن صفقات الوحدة السعودي في موسم الانتقالات الصيفية ، فوفق متابعتنا في “ثقفني” أبرمت إدارة الفريق تعاقدت عديدة من أبرزها:

فقد تعاقدت إدارة نادي العاصمة المقدسة مع الحارس المغربي منير المحمدي قادمًا Hatay Spor Kulübü التركي في صفقة ممتدة حتى 2024.

ولعامين قادمين أيضًا، حصل الوحدة على خدمات المهاجم الفرنسي جون دافيد بوجيل وافدًا من FC Viktoria Plzeň التشيكي.

كما وقعت إدارة النادي السعودي مع المدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي نجم Levante UD الإسباني عقدًا يمتد لموسمين.

تاريخ مواجهات النصر والوحدة

على صعيد المواجهات بين Al-Nassr vs Al-Wehda في الدوري السعودي ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الناديين منذ انطلاقة البطولة 76 لقاءً.

نجح النصر في الفوز بـ43 مباراة، بينما فاز الوحدة في 10 لقاءات.

بينما خيم التعادل على نتيجة 23 مواجهة.

من ناحية أخرى ، وعن الأهداف المسجلة في لقاءات النصر أمام الوحدة ، أحرز العالمي 140 هدفًا، فيما سجل كبير مكة 61 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين ، فكانت فوز العالمي بنتيجة (6-2).

تحقق هذا خلال مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز ( كأس دوري خادم الحرمين الشريفين موسم 2005/2004)، والذي توج به كبير آسيا “الهلال”.

حيثما مثلت “السداسية” الفوز الأكبر لـ النصر ضد الوحدة.

بينما شكلت نتيجة (3-2) أكبر انتصار لـ الوحدة ضد النصر في مواجهات الناديين الكبيرين.

وهو ما حدث في لقاء الإياب من الدوري السعودي الممتاز موسم 2006/2005 ، والذي ظفر به نادي الشباب.

موعد مباراه النصر والوحدة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الافتتاحية القوية للنصر في الدوري السعودي ، مساء السبت، وذلك في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

علاوة على ذلك ، وعن حكم مباراة النصر والوحدة فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم السعودي محمد الهويش بإدارة المواجهة.

ستقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

وبشأن معلق مباراة النصر والوحدة ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلق السعودي المتألق فهد العتيبي.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل المعلومات والكواليس والتفاصيل المتاحة عن موعد مباراة الوحدة والنصر والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل الطبعة 47 ، علاوة على تاريخ مواجهات الوحدة والنصر .