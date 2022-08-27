انت الان تتابع خبر "خطفوا الحريف".. الزمالك يوجه ضربة موجعة للأهلي ويخطف توقيع نجم بيراميدز بشكل رسمي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقة جديدة لفريق الكرة بالنادي فى موسم الإنتقالات الصيفي الجارية، وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك «نجحنا فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز» وأكمل حديثه وقال«الصفقة تمت بشكل حر بعد نهاية عقد اللاعب فى ناديه» وأشار مرتضى منصور بصفقة أحمد أيمن منصور مشيراً إلى أننا سنكون مكسباً كبيراً للزمالك فى خط الدفاع بالموسم الكروي الجديد، مرتضى أعلن سابقاً إنضمام زكريا الوردي وإبراهيم لصفوف الزمالك فى الصيف الجاري.
الزمالك يحصل على توقيع هداف غزل المحلة والإعلان نهاية الموسم
نجح مسؤولو نادي الزمالك فى الحصول على توقيع عبده يحيي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، حتى يكون لاعباً فى صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الدوري وبعد إنتهاء كافة التفاصيل المادية للصفقة فى نهاية الموسم حتى لا يؤثر هذا الأمر على تركيز اللاعبين.
وتألق اللاعب بشكل لافت فى دوري هذا الموسم بالإضافة إلى المستوى المميز الذي قدمه فى كأس رابطة الأندية مما جعل بعض أندية الدوري الممتاز ترغب فى ضمه من بينهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، ودخل مسؤولو الفريق الأبيض فى مفاوضات مع إدارة غزل المحلة بشأن الحصول على خدمات يحيي فى الميركاتو الصيفي القادم وهناك ترحيب من مسؤولي زعيم الفلاحين برحيل اللاعب حال وصول عرض رسمي يتناسب مع شروط مسؤولي غزل المحلة.