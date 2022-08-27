"خطفوا الحريف".. الزمالك يوجه ضربة موجعة للأهلي ويخطف توقيع نجم بيراميدز بشكل رسمي

الزمالك يحصل على توقيع هداف غزل المحلة والإعلان نهاية الموسم

نجح مسؤولو نادي الزمالك فى الحصول على توقيع عبده يحيي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، حتى يكون لاعباً فى صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الدوري وبعد إنتهاء كافة التفاصيل المادية للصفقة فى نهاية الموسم حتى لا يؤثر هذا الأمر على تركيز اللاعبين.

وتألق اللاعب بشكل لافت فى دوري هذا الموسم بالإضافة إلى المستوى المميز الذي قدمه فى كأس رابطة الأندية مما جعل بعض أندية الدوري الممتاز ترغب فى ضمه من بينهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، ودخل مسؤولو الفريق الأبيض فى مفاوضات مع إدارة غزل المحلة بشأن الحصول على خدمات يحيي فى الميركاتو الصيفي القادم وهناك ترحيب من مسؤولي زعيم الفلاحين برحيل اللاعب حال وصول عرض رسمي يتناسب مع شروط مسؤولي غزل المحلة.