صفقات الاهلي الجديدة للموسم الجديد 2023.. اللاعب محمد صبحي أولي صفقات النادي الأهلي

صفقات الأهلي الجديدة التي من المتوقع أن تكون في الموسم الجديد بها العديد من التطورات الكبيرة والمفاجئة للجماهيروذلك بشكل خاص بعد أن تقدمت شركة الكرة التي يرأسها ياسين منصور باستقالها من منصبها وبالفعل استقبلت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تلك الاستقالة بالقبول على الفور، ومن أكثر ما يشغل الكثير من مشجعي النادي الأهلي هو تلك الصفقات الجديدة التي من المحدد أن يبرمها النادي الأهلي في خلال تلك الفترة الجديدة، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من الصفقات المميزة التي تسعي إلي تصحيح مسار فريق النادي الأهلي وذلك بشكل خاص بعد أن كان قد تعرض النادي الأهلي إلي خسارة الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم صفقات النادي الأهلي الجديدة.

صفقات الأهلي الجديدة

يسعي إدارة النادي الأهلي في خلال تلك الفترة من أجل أن يتمكن من عقد العديد من الصفقات السوبر وذلك من أجل أن يساعد الفريق ليتمكن من العودة من جديد لمنصات التتويج وبالإضافة إلي ذلك ليتمكن أيضا من حصد المزيد من الألقاب مثلما كان يفعل النادي الأهلي بشكل دائم في الاعوام الماضية، وذلك حتي يستطيع أن يحقق العديد من الانتصارات في الفترة المقبلة، ولذلك يريد النادي الأهلي أن يبرم العديد من الصفقات حتي يعود إلي أحسن ما كان عليه، ومن أبرز صفقات النادي الأهلي الجديدة محمد صبحي.

محمد صبحي أول صفقات النادي الأهلي

الذي يسعي النادي الأهلي لضمه إلي الفريق من أجل أن يتمكن من دعم حراسة مرمي الفريق، ولذلك قامت إدارة النادي الأهلي بالأتفاق مع نادي فاركو على كافة التفاصيل وتبقي القليل من أجل أنهاء تلك الصفقة، ومن المعروف أن اللاعب محمد صبحي كان لاعبا في النادي الزمالك قبل أن يتمكن من الانتقال إلي نادي فاركو، ومن ثم جاءت الصفقة الثانية للاعب جلال الدين ماشاربيوف لاعب فريق النصر السعودي والذي تم الانتهاء من ضمه للفريق للموسم الجديد، ومصطفي ميسي وشادي حسين لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا لدعم صفوف الفريق الاهلي وتبقي القليل قبل أنهاء الصفقة ونقل اللاعبين إلي النادي الأهلي.