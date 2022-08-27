"يلا جول" yalla مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون الان ثانية بثانية beIN sports || هنا video اهداف مباراة مانشستر يونايتد اليوم

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في البريميرليج

رياض - احمد صلاح -تقام المباراة علي ملعب سانت ماري والذي يستضيف المباراة الافتتاحية من الجولة الرابعة بين مانشستر يونايتد ونظيره ساوثهامبتون، ويسعي الشياطين الحمر من تحقيق الفوز في المباراة علي الرغم من صعوبتها وحصد الثلاث نقاط خاصة بعد الفوز علي فريق ليفربول في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وتعطيهم دفعة قوية للانتصار في الجولات المقبلة، ولقد صرح المدرب الهولندي تين هاج بأن المباراة الماضية أمام الريدز هي انطلاقة الموسم الحقيقي لفريق مانشستر يونايتد، ومن خلال سطور هذا المقال نوضح اليكم ملخص المباراة فتابعوا معنا.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري بثلاثة نقاط فقط بعد الخسارة في أول جولتين والفوز في الجولة الماضية علي ليفربول، وبالأمس أجري الاتحاد الأوربي قرعة الدوري الأوروبي الذي يشارك فيه اليونايتد والذي وقع في المجموعة الخامسة مع شريف تيراسبول وأمونيا نيقوسيا وريال سوسيداد.

لم يشارك الدون كريستيانو رونالدو في المباراة أمام ساوثهامبتون حيث كان حبيس الدكة منذ بداية الموسم لرغبته في الرحيل عن اليونايتد من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الوافد الجديد من ريال مدريد كاسيميرو لأول مرة يدخل تشكيل الفريق ويجلس علي مقاعد البدلاء.

أما عن فريق ساوثهامبتون صاحب الأرض والجمهور فهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد أربعة نقاط بعد الفوز في المباراة الافتتاحية والتعادل في مباراة والخسارة في الجولة الماضية، ويسعي الفريق للخروج بنتيجة ايجابية أمام الشياطين الحمر.

التشكيل الرسمي لفريق مانشستر يونايتد في المباراة

اعتمد تين هاج علي التشكيل الآتي في المباراة أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ليساندرو مارتينيز، فاران، مالاتسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، إيريكسن، ماكتومناي.

خط الهجوم: إيلانجا، راشفورد، سانشو.

اهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد الراغب في تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط أمام فريق ساوثهامبتون الذي يرغب في تحقيق نتيجة ايجابية من المباراة.

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ويمكنكم متابعة ملخص كامل للمباراة