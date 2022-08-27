انت الان تتابع خبر الان 2nd... موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

رياض - احمد صلاح - نقدم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في اللقاء الافتتاحي للاسبوع الجديد من منافسة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الاسبوع الرابع الذي سنكون موعودين فيه بمباريات من العيار الثقيل من ضمنها هذه المواجهة التي ستكون بين المان يونايتد وساوثهامتون ماتش له جماهيرية كبيرة لنتابع من سيتفوق من بين الثنائي ويحقق الفوز.

يواصل مانشستر يونايتد رحلته الشاقة في البريميرليج حيث لسوء حظه بداية الموسم بالنسبة له مباريات صعبة بشكل متتالي من جانب مستواها وحساباتها الفنية، حيث يلتقي اليوم امام فريق ساوثهامبتون الخصم العنيد الذي لا يقبل بأن يكون فريسة سهلة وسيقاتل من اجل الخروج بأفضل نتيجة ايجابية ترضيه وتحسن من موقفه، لذا سيكون التركيز امر هام بالنسبة للاعبي المان يونايتد فعليهم عدم التهاون لإقتناص الثلاث نقاط الهامة التي ستكون عوناً لهم من اجل الارتقاء اكثر من ذالك في جدول الترتيب.

">

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون ؟

تمكن مانشستر يونايتد من فك النحس وفاز علي غريمه ليفربول في مباراة الجولة الثالثة الماضية التي جمعت بين الفريقين، وتمكن الشياطين الحمر من تحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف وحيد، في مواجهة كانت ممتعة فنياً وقد لاعبي المان يونايتد اداء جيد فيها واستحقوا بأن ينهوها لصالحهم بالعلامة الكاملة، حيث سجل اهدافهم جيدون سانشو بالإضافة إلي ماركوس راشفورد الذي جعلهم في المقدمة، حيث اسعدوا جماهيرهم كثيراً بهذا المكسب الذي لم يكن متوقع منهم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

من الآن نستطيع ان نقول بأن نقطة انطلاق مانشستر يونايتد قد آتت بعد الفوز علي ليفربول، المان يونايتد الذي تعرض إلي هزيمتين متتاليتين في اول لقائين خاضهم في البطولة الاول كان امام برايتون في مواجهة الافتتاح وكانت تنتظر جماهير الفريق الإنجليزية الفوز منهم لكن لم يحدث وخسروا بهدفين مقابل هدف، ثم في المباراة الثانية امام برينتفورد بالتخصص تعرضوا للخسارة مرة ثانية لكن هذه المرة كانت بنتيجة ثقيلة وهي اربع اهداف نظيفة، لكن الفوز علي الريدز سيحرك الفريق كثيراً ويشعل من معنويات اللاعبين.

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون مباشر

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون غداً السبت الموافق 27 من شهر يوليو الجاري، وستعقد في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر، والساعة الثانية ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستنقل حصرياً عبر قناة bein sports 1 hd premium ولم تعلن عن المعلق حتي الآن.

اعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي عن انضمام كاسيميرو للفريق لمدة اربع سنوات قادماً من صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة كلفت الفريق الانجليزي 70 مليون يورو، وسيرتدي اللاعب البرازيلي رقم 18 مع المان يونايتد، حيث ظهر بهذا الرقم خلال جلسة التصوير التي خضع لها بعد الاعلان نهائياً عن توقيعه للشياطين الحمر، ويتم تجهيز كاسيميرو في الايام الجارية تمهيداً للمشاركة في المباريات المقبلة.

أقل من ساعتين علي انطلاقة فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون حيث يتجه لاعبي الفريقين في وقتنا الحاضر نحو ملعب الاولد ترافورد للاستعداد لانطلاقة ضربة البداية التي ستكون بعد دقائق قليلة، وبدأت الجماهير هي الأخري في التوافد بمدرجات مسرح الأحلام من أجل مؤازرة لاعبي فريقهم لتحقيق الانتصار والخروج بالمطلوب، وسننشر لكم التشكيلة الرسمية لكلا من الفريقين فور الإعلان عنها.

اعلن تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه الرسمية التي ستخوض مباراة ساوثهامبتون والتي شهدت جلوس كريستيانو رونالدو وكاسيميرو علي مقاعد البدلاء، بناء علي رغبة المدرب الهولندي، الذي سيدفع بالثنائي بكل تأكيد لكنه ينتظر افضل وقت في اللقاء لاشراكهم كأوراق ربحة، حيث تضم خطة المان يونايتد العناصر الآتية

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، مالاسيا.

وسط الملعب: ماكتوميناي، إريكسن، سانشو، برونو فرنانديز، إيلانجا.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

لقد انتهي الشوط الاول من اللقاء بنتيجة التعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بنتيجة التعادل السلبي وسنتابع النصف الثاني من اللقاء الذي سيحسم النتيجة النهائية.