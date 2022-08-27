انت الان تتابع خبر الان.. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

رياض - احمد صلاح - نعرض إليكم من خلال موقعنا الرائد دوت الخليج موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس والقنوات المفتوحة الناقلة التي اعلنت عن إذاعة اللقاء بشكل مجاني، لقاء متوقع بأن يكون من العيار الثقيل حيث دائما المواجهات التي تجمع بين المان سيتي وكريستال تكون الاثارة والمتعة حاضرة فيهم، وتعتبر هذه المباراة ضمن ابرز المباريات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونأمل بأن تكون علي قدر توقعاتنا ونستمتع بها من الناحية الفنية، متابعة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس لحظة بلحظة.

يعود مانشستر سيتي إلي منافسات البريميرليج في نسخته الجارية، بلقاء لن يكون سهل علي الاطلاق من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق كريستال بالاس، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص العلامة الكاملة، وذالك من اجل الارتقاء بمكانته في جدول الترتيب، حيث لا يوجد مجال لإضاعة نقاط اكثر من ذالك، حيث اعتاد المان سيتي في بداية كل موسم بأن يحتل صدارة الدوري، وإن تعرض لإخفاقات اكثر من ذالك ستضيع منه الفرصة، الامر الغير مقبول بالنسبة إليه هو وجماهيره.

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كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس ؟

تمكن مانشستر سيتي من خطف تعادل مثير في آخر مباراة شارك فيها كانت مواجهة ودية امام برشلونة الاسباني وانتهي بنتيجة 3-3، سجل هدف التعادل للسيتزنز في الدقائق الاخيرة رياض محرز من ركلة جزاء، في لقاء لدعم مرضي ضمور العضلات، ولم يتحصل منه اي من الفريقين علي عوائد مادية، حيث ذهبت جميعها للاطفال من اجل علاجهم المكلف بشكل كبير، لكن كان هناك استفادة بالنسبة للمان سيتي بالاخص من نوع آخري وهي تجربة عدد كبير من اللاعبين في اللقاء، حيث دكة البدلاء اثبتت بأن هناك لاعبين منهم يستحقوا المشاركة بصورة اساسية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تعثر مانشستر سيتي في مباراته بالاسبوع الثالث امام نيوكاسل يونايتد التي انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل فريق، نتيجة لم تكن متوقعة بالمرة، حيث لم يدخل في بال احد بأن نيوكاسل ستخوض مواجهة شرسة وتقاتل من اجل تحقيق الفوز، حيث كانت علي بعد خطوات قليلة للخروج بالثلاث نقاط لكن هذا لم يحدث، لكن يمكن ان نقول بأن لاعبي المان سيتي كانوا متهاونين وادوا إلي ضياع نقطتين غاليين بجانب ضياع المركز الاول، ويجب التركيز في المواعيد المقبلة.

مباشر مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تم تحديد السبت الموافق 27 يوليو ليكون يوم انطلاقة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، وموعدها سينطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية، والثالثة بتوقيت الجزائر، وستذاع المواجهة مباشرة علي قناة bein sports 2 hd premium، ولم تكشف القناة القطرية حتي اللحظة الحالية عن هوية المعلق.

اعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن لاعبه بيرناردو سيلفا باقي مع المان سيتي ولا يوجد نية علي الاطلاق لرحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء هذا التصريح في الوقت المناسب للإعلام وذالك بعدما تزايدت الاقاويل في الايام الاخيرة والتي تشير بأن اللاعب سيرحل عن الفريق برغبة منه، لكن المدرب الإنجليزي ابدي رغبة بإستمرار اللاعب بين صفوفه وعدم التضحية به بأي شكل.

120 دقيقة هي المدة الفاصلة علي بداية احداث الشوط الاول من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مواجهة تعتبر أبرز وأهم مباريات اليوم السبت علي الاطلاق حيث منتظرة بشكل كبير من قبل الجماهير، حيث يخوض المان سيتي اللقاء وهو عينه علي تحقيق الانتصار ويريد أن يتفادي مصير غريمه التقليدي ليفربول الذي تعادل إيجابيا مع كريستال بالاس في مباراته بالاسبوع الثاني، يذكر بأن ليفربول سيلعب في نفس التوقيت أمام بورنموث، وسنقوم بنشر التشكيلة الرسمية للسينزنز بجانب كريستال فور الإعلان عنها بصورة نهائية.