الدوريات الأوروبية: أبرز مباريات اليوم السبت

في ما يلي أبرز مواجهات اليوم السبت 27 أوت في الدوريات الأوروبية (المباراة توقيت تونس / جرينيتش +1). الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 12:30 تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 15:00 ليفربول # بورنموث – الساعة 15:00 مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 15:00 أرسنال # فولهام – الساعة 17:30 الدوري الإيطالي يوفنتوس # روما – الساعة 17:30 ميلان # بولونيا – الساعة 19:45 الدوري الألماني ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 14:30 هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 14:30 بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 17:30.

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