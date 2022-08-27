مستقبل واعد للجولف الأردني

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رياض - احمد صلاح - حقق لاعب المنتخب الوطني للناشئين سالم العبداللات، إنجازا جديدا للجولف الأردنية بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة (British Kids championship ) للجولف، وهي واحدة من سلسة بطولات (us kids) التي أقيمت في المملكة المتحدة بمشاركة واسعة من لاعبي العالم.



وتعتبر نتيجة العبداللات هي الأبرز له في تاريخ مشاركاته الدولية وهي تشكل قفزة نوعية في حياته الرياضية التي تخللها العديد من الألقاب رغم صغر سنه، وقد تأهل لهذه البطولة بعد مشاركتين ناجحتين في الإمارات واسكتلندا توجهما في هذه البطولة.



وأكد اتحاد الجولف في بيان صحفي، اليوم السبت، أن العبداللات قدم أداء جيدا وأنهى اليوم الأخير بنتيجة ضربتين تحت المعدل، وبهذه الميدالية يكون هو ثاني اردني بعد النحم الذهبي شيرجو الكردي يحقق ميدالية في القارة العجوز أوروبا.



وقال رئيس الاتحاد الدكتور نضال المجالي، إننا فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي يعطينا دفعة معنوية كبيرة للمضي قدما في برنامج جولف الناشئين وان ما حققه البطل سالم هو إنجاز شخصي له ولجميع لاعبي الجولف في الأردن، مشيرا إلى أن أسرة الاتحاد وبأقل الإمكانيات تقدم أبطالا يحققون إنجازات كبيرة لرياضة الجولف الأردنية التي ينتظرها مستقبل كله تفاؤل.



بدوره، أشار المدير الفني للمنتخب عامر راضي، إلى أن سالم هو لاعب من "طينة الكبار"، ورغم صغر سنه إلا انه نجم ينتظره مستقبل كبير وان تحقيق نتيجة بمثل هذه البطولات ليس بالأمر السهل.

