رسميا: برشلونة يعلن إعارة أومتيتي لفريق ليتشي الايطالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، إعارة مدافعه الفرنسي، صامويل أومتيتي إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.
وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي منذ ثلاث سنوات ونصف، حيث لم يتمكن من اللعب مع النادي الكتالوني إلا لفترات قليلة للغاية بسبب إصابته في مونديال روسيا 2018 رفقة منتخب فرنسا.
وقال برشلونة في بيانه: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع ليتشي لإعارة المدافع صامويل أومتيتي حتى 30 يونيو 2023".
وأوضح النادي الكتالوني أن مدة الإعارة عام واحد فقط، مع عدم وجود نية للشراء من جانب النادي الإيطالي.
وانضم أومتيتي إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من أولمبيك ليون، وفي 6 مواسم مع النادي، خاض 133 مباراة ، منها 91 مباراة في الدوري الإسباني و 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين، أحدهما في موسم 2016-17 الدوري والآخر في الموسم التالي.
المصدر: وكالات
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