انت الان تتابع خبر موعد قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الإيطالية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 27 أغسطس على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بين يوفنتوس وروما.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف يوفنتوس مساء اليوم فريق روما على ملعب أليانز ستاديوم وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

تنطلق مباراة قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما في الأسبوع الثالث من الكالتشيو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قمة الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنقل مباراة قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما في الأسبوع الثالث من الكالتشيو على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وتحديدا قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.. إضافة إلى القنوات التالية:

Match Football 1

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sport 2 Hungary

Sport TV3 Portugal

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 4 HD Croatia