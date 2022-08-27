انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة أمام ساوثهامتون : موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 27 أغسطس على موعد مع مواجهة قوية ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وساوثهامتون.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف ساوثهامتون ظهر اليوم فريق مانشستر يونايتد على ملعب سينت ماري وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium.. إضافة إلى القنوات التالية:

Canal + France

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Arena Sport 3 HD Croatia

V Sport Premium HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia