مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة أمام ساوثهامتون : موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويستضيف ساوثهامتون ظهر اليوم فريق مانشستر يونايتد على ملعب سينت ماري وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون
من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium.. إضافة إلى القنوات التالية:
Canal + France
Setanta Sports 1 Eurasia HD
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
BT Sport 1 HD
Arena Sport 3 HD Croatia
V Sport Premium HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Football Italia