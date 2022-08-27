الرياضة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة

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رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 27 أغسطس على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وبورنموث.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف ليفربول مساء اليوم فريق بورنموث على ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

من المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدا قناة beIN Sports 2 HD Premium.. إضافة إلى القنوات التالية :

Canal + Sport 2 Polska
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 1 HD Romania
Foot+ Multisports 4
Arena Sport 1 HD SLV
Eleven Sports 2 HD portugal
Spiler 1 TV
beIN Sports Connect
DAZN 2 Espana HD
Arena Sport 2 HD Premium Serbia

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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