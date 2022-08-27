انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 27 أغسطس على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وبورنموث.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف ليفربول مساء اليوم فريق بورنموث على ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.