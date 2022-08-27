موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

افتتح ريال مدريد الموسم الحالي من الدوري الإسباني الفوز على فريق ألميريا في الجولة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز في الجولة السابقة على حساب فريق سيلتا فيجو ليواصل سيرة نحو حملة الدفاع عن لقبة المحقق في الموسم الماضي، ويحتل الفريق المركز الثالث في الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس متصدر الترتيب والذي لعب لقاء الجولة الحالية.

على الجانب الأخر يحتل فريق إسبانيول المركز السادس عشر في الترتيب برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل في الجولة الاولى أمام فريق سيلتا فيجو، وخسر أمام رايو فاليكانو في الجولة الماضية، وحال الفوز اليوم سيقفز بقوة في ترتيب الدوري حتى المراكز الستة الاولى.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

من المقرر أن يحل الميرنجي ضيفاً على إسبانيول مساء يوم الأحد الموافق 28 لشهر أغسطس الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، تمام الساعة الحادي عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية والمتحدة.

ومن المقرر ان تنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول من خلال قنوات بي إن سبورتس القطري مباشرة عبر beIN Sports 1 HD Premium حيث سيكون خليل البلوشي معلقاً وواصفاُ على أحداث اللقاء المرتقب لجماهير الملكي.