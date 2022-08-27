انت الان تتابع خبر موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستقبل فريق برشلونة نظيرة بلد الوليد في مواجهة مهمة تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد سبوتيفاي كامب نو، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023، ويريد الجماهير معرفة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

بدأ برشلونة الموسم الحالي بالتعادل أمام فريق رايو فاليكانو وحقق الانتصار في الجولة الثانية على حساب فريق ريال سوسيداد، ويمتلك الفريق حالياً 4 نقاط يحتل بها المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، على الجانب الأخر فريق بلد الوليد الذي خسر لقاء الجولة الأولى أمام فياريال وتعادل في لقاء الجولة الثانية أمام فريق إشبيلية، ويحتل الفريق المركز الثامن عشر بالترتيب برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام بلد الوليد مساء يوم الأحد الموافق 28 لشهر أغسطس الجاري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كما يمكنكم الاستمتاع بمباراة برشلونة ضد بلد الوليد والتي يتم نقلها لكم مباشرة من خلال قنوات بي إن سبورتس القطرية مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium حصرياً في الشرق الأوسط، وقد أعلنت شبكة القنوات عن تعيين حفيظ دراجي ليكون معلقاً وواصفاً على أحداث اللقاء في الوطن العربي.