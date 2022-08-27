انت الان تتابع خبر نجم دولي في طريقة للقلعة الحمراء .. مفاجآت جديدة في صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية 2022 والان مع التفاصيل

نجم دولي في طريقة للقلعة الحمراء

رياض - احمد صلاح - بعد المستوى المتواضع لبعض لاعبي القلعة الحمراء خلال الموسم المنقضي، وخسارة الفريق الأحمر لبطولتي الدوري لموسميين متتاليين، حرص مجلس إدارة النادي على ضم العديد من اللاعبين المحليين والدوليين لتدعيم صفوف الفريق، ولا سيما خط الدفاع والوسط، وقد يتم تدعيم حراسة المرمى بنجم جديد، على الرغم من وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، وظهر الأخرين بمستوى جيد في المباريات الأخيرة بعد قرار الجهاز الفني بإعطاء راحة للشناوي، ونوضح في سطورنا التالية أهم الصفقات التي يزعم الأهلي إبرامها والتي تم الاتفاق عليها بالفعل وموضوعات أخرى ذات صلة .

توصل الأهلي لاتفاق للتعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، بعد موافقة النادي السعودي على بيع اللاعب هذا الصيف، وتم التوافق على كافة الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة، حيث كان النادي السعودي قد أعار اللاعب الموسم الماضي لنادي الشباب الإماراتي، وانتهت فترة الإعارة وعاد اللاعب إلى نادي الاتفاق، وكان قد تعاقد مع اللاعب في يناير الماضي مقابل مليون يورو، وقد ينتقل اللاعب بشكل نهائي للأهلي مقابل 1.5 مليون دولار، أو الإعارة لمدة سنة مقابل 600 ألف دولار .

حسم صفقة ثنائي سراميكا

وكان الفريق الأحمر قد حسم بالفعل صفقتي إنتقال شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، لاعبا سيراميكا بعد الاتفاق مع الفريق على المبلغ المالي، ولم يعد يتبقى سوى تفاصيل قليلة لإنهاء الصفقة بشكل نهائي، ولكن لم يتم حسم الأمر إلى الآن بالشراء، أو الإعارة بتبادل اللاعبين مقابل استمرار إعارة أحمد ياسر ريان، الذي تألق مع سيراميكا الموسم الماضي، ومهاجم آخر وعلى الأرجح سيكون اللاعب حسام حسن مهاجم الفريق، وبحسب مصادر بالقلعة الحمراء فإن الأمر لم يحسم بعد .

الأهلي عايز بوبو

صفقتي إنتقال شادي حسين ومصطفى سعد ميسي الأهلي عايز بوبو

يرغب الأهلي بشدة في الفوز بصفقة اللاعب محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر في مقابل أي مبلغ بجانب بعض اللاعبين على سبيل الإعارة، إلا أن فيوتشر متمسك بالاعب لأعلى درجة، وجميع الاعبية بصفة عامة، ولا سيما أنه سوف يشارك في بطولة الكونفيدرالية ويرغب في المنافسة بقوة على اللقب، على الرغم من أن اللاعب أبلغ مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الانتقال لصفوف الفريق، ما دفع الأهلي للتفاوض مع فيوتشر والموافقة على كافة الشروط التي يعرضها