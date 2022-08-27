انت الان تتابع خبر لسه عليهم بدري.. صدمة جديدة لجمهور الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

صدمة من أمير مرتضى منصور إلى جمهور الزمالك

رياض - احمد صلاح - صدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عشاق النادي الملكي، عن مشاركة الصفقات الجديدة في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، يأتي ذلك بعدما توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر فوزًا على غريمه التقليدي الأهلي.

أوضح المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق لن تشارك في منافسات الدور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا، إذ يخوض الفريق الأبيض مباراة دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره اليكت سبورت التشادي.

تصريحات امير مرتضى

وعلى قناة أون تايم سبورت بعد مباراة الزمالك المصري، أوضح أمير مرتضى منصور أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق الأبيض لن تشارك في منافسات الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.. عندنا وقت كبير من أجل إنهاء التعاقدات الجديدة”.

ولفت المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أن كل من إبراهيم نداي وزكريا الوردي الثنائي الأجنبي اللذان أعلن عنهما مرتضى منصور مازال حتى الآن يجريان الكشف الطبي، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، ثم المشاركة في التدريبات مع اللاعبين، وباقي الصفقات يتم الإعلان عنها تباعًا.

موعد مباراة الزمالك في أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الزمالك وفريق وإليكت سبورت مباراة الذهاب في أحد أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل على ملعب إليكت سبورت في تشاد، على حين تبدأ مباراة العودة في القاهرة في أحد أيام16 و17 و18 من نفس الشهر.

قرار هام من الاتحاد الأفريقي

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق له تجنب 6 أندية من المشاركة في الدور الـ 64 الدور التمهيدي وهم كل من الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكان هناك مفاضلة بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي قبل أن يستقر كاف على مازيمبي، وبذلك يخوض الزمالك مبارياته من الدور التمهيدي.

وانتهت القرعة عن وقوع الزمالك في مواجهة نارية له أمام فريق إيلكت سبورت، بطل تشاد، في إطار منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي حال فوز الزمالك يواجه الفائز من فلامبو دو سنتر البوروندى والاتحاد الليبى.