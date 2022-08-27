"خطفها من الزمالك".. الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع ساحر الدوري المصري بـ50 مليون جنيه

الأهلي ينجح في التعاقد مع مصطفى شلبي

قالت تقارير إعلامية صباح اليوم، بان النادي الأهلي قد تفوق على منافسه وغريمه التقليدي نادي الزمالك في صراع التوقيع مع لاعب خط وسط نادي إنبي مصطفى شلبي، وهذا بعدما وقع اللاعب بالفعل على عقود انتقاله نحو القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي الوقت ذاته اتفق مسؤولي الأهلي مع إدارة إنبي على حسم الأمور مقابل حصول الأخير على مبلغ يصل لـ30 مليون جنيه بالإضافة إلى توقيع لاعبان من القلعة الحمراء وعلى الأرجح سيكون صانع الألعاب محمد محمود واحد منهم بالإضافة إلى لاعب آخر من شباب النادي الأهلي.

صراع قوي بين القطبين على الصفقات هذا الموسم

بعد رفع قرار حظر التعاقدات على نادي الزمالك، عاد الملكي من جديد إلى الميركاتو وبات منافس قوي على الصفقات مع إدارة النادي الأهلي، ولهذا فمن المتوقع بأن نشهد ميركاتو تاريخي خلال هذا الموسم بين المارد الأحمر وبين الفارس الأبيض.

ومن بين أبرز الصفقات التي تشهد صراع ثنائي من القطبين، صفقة التوقيع مع اللاعب النيجيري “جون إيبوكا” وكذلك صفقة انتقال لاعب فيوتشر “أحمد عاطف” بالإضافة إلى عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش.