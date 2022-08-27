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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون ببطولة الدوري الممتاز على أرضية ملعب الكلية الحربية مساء اليوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022.

ويسعى الأهلي ختام بطولة الدوري المصري في المركز الثالث وإنهاء مسلسل خسارة النقاط خاصة بعد الفوز الذي حققه على إنبي في الجولة الماضية ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يوجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة: