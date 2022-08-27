انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سر انتفاضة المقاولون مع شوقي غريب.. جدو كشف المستور كله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام محمد ناجي جدو المدرب العام بالجهاز الفني لفريق المقاولون على فوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، وهي من ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، وتعد من أبرز الأشياء التي توجد حالياً.

سر انتفاضة المقاولون مع شوقي غريب يكشفه جدو

وأكد جدو خلال تصريحاته من خلال برنامج الريمونتادا عبر قناة المحور، قائلاً “مواجهة الاتحاد كانت صعبة، والفوز كان هاماً، ويضعنا في موضع جيد بجدول ترتيب الدوري، وصراع الهبوط في الدوري قويا للغاية والفوز على الاتحاد يقربنا خطوة نحو البقاء لكننا لم نضمن البقاء حتى الآن علينا الفوز في الجولة المقبلة”.

واستكمل قائلاً “عملنا على تأهيل اللاعبين نفسيا منذ قدومنا مع شوقي غريب، ومعظم لاعبي المقاولون كانوا مستسلمين للوضع السيئ للفريق والهزائم والبعض استسلم للهبوط”.

وأما عن مصير جهاز شوقي غريب الفني مع المقال، قال “كل تفكيرنا أن يضمن المقاولون البقاء في الدوري الممتاز، ولو نجحنا في ضمان البقاء بالطبع سيكون هناك تفكيرا في البقاء بعد التشاور مع مجلس الإدارة”.